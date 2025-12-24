Perioada Sărbătorilor de iarnă, care durează în jur de trei săptămâni în Republica Moldova, reprezintă atât un prilej de bucurie și de marcare a noilor începuturi, cât și timpul în care pericolele alimentare, de inactivitate fizică și de consum nociv al alcoolului escaladează. Urmarea unui asemenea stil de viață în perioada sărbătorilor și asocierea acestuia cu stresul și insuficiența de somn determină acumularea kilogramelor în plus, apariția tulburărilor digestive, abordarea unui comportament social periculos, ceea ce generează dezechilibre metabolice, care pe termen lung duc la apariția bolilor netransmisbile, precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul zaharat de tip II sau cancerul, informează ansp.md

Agenția Națională pentru Sănătate Publică vine în continuare cu un set de recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate.

Respectați regimul meselor. Deși Sărbătorile de iarnă sunt stresante și ne dau adesea rutina zilnică peste cap, este important ca cele trei mese principale să fie respectate. Evitați să „ciuguliți” alimente pe parcursul zilei, întrucât mesele dezordonate determină creșteri rapide, de scurtă durată a zahărului din sânge, determinând pofte necontrolate, un consum exagerat de alimente și, drept consecință, acumularea kilogramelor în plus. Urmați principiul farfuriei alimentare sănătoase. Chiar și în timpul unei mese festive, cu produse hipercalorice, poate fi asamblată o farfurie alimentară sănătoasă, alcătuită în jumătate din legume proaspete, fierte sau coapte și fructe proaspete, o pătrime din produse bogate în proteine (carne, pește, ouă, produse lactate și leguminoase), iar cealaltă pătrime din surse de carbohidrați (cartofi, paste, cereale integrale, pâine și produse făinoase). Alături de această farfurie se află apa potabilă sau minerală, recomandată spre consum inclusiv în timpul meselor, în special în timpul celor festive, bogate în calorii. Nu uitați de principiul piramidei alimentației sănătoase. Este important să înțelegem că la baza alimentației noastre, inclusiv de sărbători, se află fructele și legumele proaspete (2 porții de fructe și 3 porții de legume și verdețuri a câte 80 g fiecare sau un total de 400 g de fructe, legume și verdețuri pe zi). În vârful piramidei, adică în cele mai mici cantități, se află produsele bogate în sare, zahăr și grăsimi, ceea ce înseamnă că maioneza, salamurile, conservele, dulciurile și băuturile îndulcite cu zahăr urmează să se regăsească în meniul festiv în cantități limitate. Evitați schimbarea acestor două poziții cu locul (fructele și legumele la vârf, iar produsele bogate în sare, zahăr și grăsimi la bază). Evitați consumul de alcool. Acesta se referă nu doar la cantitatea de alcool consumată, ci și la frecvența consumului, cantitatea consumată la o singură ocazie, dar și la contextul de consum (de exemplu, înainte de a urca la volan, la locul de muncă sau în prezența copiilor). Reiterăm că o cantitate sigură de alcool nu există și că nici o băutură alcoolică, inclusiv vinul, nu este benefică pentru sănătate.

Important! Consumul de alcool de către minori este strict interzisă. Nu oferiți niciun tip de băutură alcoolică copiilor sub 18 ani!

Faceți mișcare pentru a reduce riscurile. O masă festivă, asociată cu consumul de alcool, poate furniza în jur de 3000-6000 kcal, ceea ce este de 1,5-3 ori mai mult decât media calorică zilnică recomandată de OMS. Pentru a evita acumularea kilogramelor în plus, pe lângă cumpătarea în cantitatea de alcool, volumul și calitatea alimentelor consumate, vă recomandăm să faceți mișcare atât în timpul mesei festive, cât și între mese, pe parcursul zilei. Jocurile interactive, plimbările și vizitele la cei dragi vor determina ieșirea din zona mesei, oprind consumul constant de alimente, vor reduce nivelul de zahăr din sânge, vor contribui la arderea caloriilor consumate și vor reduce din stresul trăit în ajunul sărbătorilor de iarnă.

Câteva recomandări pentru cadourile destinate copiilor, în contextul înregistrării unei tendințe în creștere a supragreutății copiilor la nivel național (+2,2% la rata supraponderabilității și +3,3% la rata obezității copiilor de 7 ani, conform celei de a 6-a runde a studiului COSI în Moldova):

Evitați compoziția exclusiv alimentară a cadourilor. Sărbătoarea nu e doar despre mâncare, ci și despre interacțiune și apropiere emoțională. Adăugați în cadouri jucării, cărți sau jocuri educative și lăsați alimente doar ca pe elemente simbolice. Adăugați în cadouri produse cu o cantitate redusă de zahăr – ciocolată 85% cacao, fructe proaspete sau fructe uscate fără zahăr adăugat, nuci și semințe crude sau coapte și biscuiți cu făină integrală și o listă scurtă de ingrediente.

Important! Ajustați compoziția cadoului la vârsta copilului. Evitați să oferiți nuci și semințe întregi, acadele sau alte produse lipicioase sau de dimensiuni mici copiilor sub vârsta de 3 ani, pentru a exclude riscul de sufocare.

Transmiteți mesaje educaționale prin cadouri. Mingile, coarda, bicicleta, sania sau trotineta vor încuraja copilul să se miște mai mult și să lase deoparte ecranele. Testați aceste cadouri împreună cu copiii, pentru a le oferi exemplul propriu și a transforma sărbătorile într-o aventură veselă.

Nu uitați – educația nutrițională, de activitate fizică și stilul de viață încep din familie. Oferiți-i copilului Dvs. oportunitatea de a-și forma obiceiuri sănătoase pe care să le perinde de-a lungul vieții.

Vă dorim sărbători pline de feerie și voie bună alături de cei dragi. Nu uitați să puneți în capul mesei rațiunea, cumpătarea și buna dispoziție.