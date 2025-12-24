Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili – mai mult sprijin, mai multă grijă

O serie de servicii noi urmează a fi create, pentru a asigura un sprijin mai bun copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, informează anticoruptie.md. O serie de decizii în acest sens au fost aprobate, marți, în ședința de Guvern.

Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, dezvoltarea pachetului de servicii sociale „este și un angajament pe care ni l-am asumat în parcursul nostru european, ca să asigurăm demnitate și servicii calitative persoanelor din Republica Moldova”.

Astfel, Serviciul de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei este destinat sprijinului copiilor în situație de risc, în special a victimelor violenței, neglijării, exploatării, traficului, dar și ai reprezentanților legali ai acestora. Serviciul prevede reabilitarea psihologică, dezvoltarea competențelor parentale pentru asigurarea creșterii copilului în siguranță, susținerea familiei în depășirea situațiilor de criză și prevenirea separării și reintegrarea copilului în familie. Potrivit autorității, anual, aproximativ 5000 de copii au nevoie de asistență specializată pentru a face față experiențelor traumatice.

Modificări au fost aprobate și în ceea ce ține de activitatea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, care urmărește prevenirea revictimizării și retraumatizării copiilor în procesul penal. Centrul furnizează servicii medicale, psihologice, juridice și sociale într-un cadru prietenos, unificat și două centre similare urmează să fie deschise la Chișinău și Cahul, potrivit ministrei Plugaru. Totodată, aceste servicii vor putea fi prestate atât de instituțiile subordonate Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale, cât și vor putea fi contractate în acest sens organizații ale societății civile.

Executivul a actualizat Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, care prevede că familiile eligibile vor putea beneficia de ajutor bănesc, atât în cazul sprijinului familial primar, cât și în cel al sprijinului familial secundar. În medie, circa 35 de mii de copii beneficiază anual de acest serviciu.

La fel, Serviciului maternal își va îmbunătăți activitatea, modificările vizând mamele minore, gravide în ultimul trimestru de sarcină, mamele fără locuință sau care declară intenția de abandon, care vor putea fi admise în serviciu printr-o procedură simplificată și rapidă, cu prioritate.

Totodată, copiii şi tinerii, cu vârsta între 16 și 23 ani, rămași fără îngrijire părintească vor putea beneficia de asistență în cadrul Serviciului social „Locuință socială asistată”. Aici ei vor primi asistență pentru integrarea socială, fiind formate deprinderi de viață independentă, consiliere în vederea continuării studiilor și susținere în procesul de integrare profesională.

A fost ajustat și cadrul normativ în domeniul protecției copilului, pentru a avea un răspuns rapid și centrat pe beneficiar. Va fi îmbunătățită funcționarea serviciilor sociale, precum Casa comunitară pentru copii în situație de risc, Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani, Casa de copii de tip familial, Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii, Serviciul de asistență parentală profesionistă.

În ședința de marți Executivul a aprobat Regulamentul de privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități și Regulamentul care vizează activitatea Serviciului social de sprijin alimentar. Prin modificările adoptate, se diversifică formele de organizare a cantinelor sociale, fiind disponibile ghișeul social alimentar; cantina mobilă; cateringul social; pachetul alimentar; voucherul alimentar.

La fel, cabinetul de miniștri a decis uniformizează standardele de calitate în domeniul asistenței sociale și eficientizarea serviciilor sociale în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități. „Se urmărește sporirea accesului la servicii sociale de calitate, adaptarea la nevoile individuale, conform standardele europene în domeniu. Sunt vizate următoarele servicii sociale: Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități; „Casă comunitară”; „Respiro”; „Echipă mobilă”; „Plasament familial pentru adulți”; „Asistență personală”,; „Locuință protejată”; precum și Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și Serviciul de protezare și ortopedie”, anunță Guvernul.

O serie de modificări au fost operate în vederea îmbunătățirii Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane și a serviciilor destinate victimelor violenței în familie, pentru care au fost extinse și diversificate canalele de consiliere, prin introducerea mijloacelor de comunicare la distanță și prin simplificarea procedurii de admitere și introducerea plasamentului de urgență. La fel, urmează a fi modernizată structura și activitatea funcționării Centrelor de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali. (Foto: Știri.md)