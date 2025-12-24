Condamnat penal – un tânăr de 19 ani s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie.

Potrivit materialelor cauzei, la 6 august 2025, inculpatul, împreună cu alte persoane în curs de identificare, au contactat victima prin telefon, prezentându-se drept angajați ai unei bănci, și i-au comunicat că persoane necunoscute încearcă să retragă bani de pe cardul bancar al victimei. Sub pretextul protejării banilor, victima a fost manipulată să furnizeze datele cardului bancar, ceea ce a permis accesul neautorizat la mijloacele de plată ale victimei.

 Ulterior, inculpatul a folosit aceste informații prin aplicația „Google Pay” și a cumpărat un telefon mobil „iPhone 16” de la un magazin, în valoare de 16.999 lei. Tânărul acționa la îndrumarea altei persoane prin aplicația „Telegram”, care i-a spus exact ce să facă: fie să retragă banii de la bancomat, fie să cumpere un telefon. Ulterior, tânărul a transmis altor persoane implicate în schemă, bunul obținut ilegal.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar cazul a fost judecat în procedură simplificată.

Instanța l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 1 an de închisoare, cu executarea într-un penitenciar de tip semiînchis, precum cu interzicerea de a ocupa funcții sau de a exercita activități ce țin de gestionarea bunurilor, pe o perioadă de 2 ani.

Executarea pedepsei cu închisoarea a fost suspendată pe un termen de probațiune de 2 ani, perioadă în care inculpatul este obligat să respecte obligațiile stabilite de organul de probațiune.

Tânărul va achita victimei suma de 16 999 lei, cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


