Ce a pățit șoferul din Soroca, care a ignorat semnalul poliției. A crezut că scapă nepedepsit!

Un șofer din Soroca a aflat pe propria piele cât de costisitor poate fi să ignori semnalul poliției. În noaptea de 31 octombrie 2025, în jurul orei 01:14, aflat la volanul unui Mercedes, acesta nu a oprit la somația unui echipaj de patrulare aflat…

Polițiștii au consemnat incidentul, iar la câteva zile distanță, pe 11 noiembrie, a fost întocmit procesul-verbal pentru nesupunerea la cerințele legale ale agenților de circulație. Dosarul a ajuns ulterior pe masa judecătorilor.

Pentru abaterea comisă, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 20.000 de lei și privarea dreptului de a conduce pentru șase luni.


