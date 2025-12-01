Ulei de palmier contaminat reținut de inspectorii ANSA

Un lot de ulei de palmier, în cantitate de 5000 kg, a fost reținut de inspectorii Agenției Naţionale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct la depozitul importatorului.

Motivele reținerii oficiale este depistarea Sumei dintre 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD, exprimată ca 3-MCPD peste nivelurile maxime admise de legislație (depistat 4500 µg /kg, admis 2500 µg /kg).

Important!!!

Urmare a acțiunilor prompte ale inspectorilor ANSA, lotul de ulei de palmier neconform a fost reținut direct la depozitul importatorilor, nefiind admisă comercializarea acestuia. Lotul urmează a fi returnat producătorului sau nimicit. Decizia va fi luată de importator, în colaborare cu inspectorii ANSA și sub stricta supraveghere a acestora.

Menționăm că, 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate.

Uleiul de palmier prezintă cel mai mare risc, deoarece compoziția sa naturală (în special conținutul ridicat de gliceride) îl face deosebit de susceptibil la formarea 3-MCPD în timpul dezodorizării.

Conform opiniilor științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), contaminații de proces de tipul 3-MCPD și esterii săi prezintă un risc pentru sănătatea umană. De aceea, conținutul lor în produse alimentare este strict reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 724/2024 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

De reținut!!!

Uleiurile și grăsimile vegetale cu depășirea contaminantului 3-MCPD și esterii săi nu se admit spre utilizare în calitate de ingrediente alimentare și este interzis amestecul cu alte uleiuri care respectă limitele admisibile.

Utilizarea uleiului de palmier în industria alimentară nu este interzisă dar este strict reglementă calitatea și siguranța acestuia.

Operatorii pot utiliza uleiul de palmier doar dacă respectă limitele maxime de contaminanți impuse de legislația alimentară.