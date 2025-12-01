Mihai Ojog și Gabriel Ojog au câștigat medaliile de aut la Turneul în memoria antrenorilor emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi

   În municipiul Chișinău s-a desfășurat turneul național la lupte libere, lupte feminine și greco-romane „În memoria Antrenorilor Emeriți Petru Marta și Leonid Stoțchi”, ediția 2025, rezervat tineretului U20.
  La acest turneu au participat doi discipoli ai Școlii Sportive Raionale Soroca, Mihai OJOG (70 kg) și Gabriel OJOG (74 kg) și nu oricum or, cei doi au evoluat excelent, câștigând medaliile de aur! Bravo lor și antreneeorilor! Cu siguranță, Mihai și Gabriel trebuie să fie un exemplu pentru colegii lor de la Școala Sportivă Raională Soroca. (Foto: Școala Sportivă Raională Soroca)

