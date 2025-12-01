Ziua Națională a Românilor celebrată la Liceul Teoretic „C. Stere”

Astăzi, la Liceul Teoretic „C. Stere”, elevii și cadrele didactice au celebrat Ziua Națională a Românilor de Pretutindeni, marcând totodată declararea Zilei Portului Național în instituție. Evenimentul a fost marcat printr-o atmosferă festivă, în care elevii au purtat cu mândrie portul tradițional românesc, simbol al identității și culturii naționale. Mesajul sărbătorii a fost unul de promovare a valorilor tradiționale.
Organizatorii au subliniat importanța păstrării tradițiilor românești și a educației pentru identitate culturală, implicând elevii în activități care promovează cunoștințele despre obiceiurile și portul național.
1 de 13