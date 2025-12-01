Soroca s-a transformat pentru o zi în Capitala Unirii / VIDEO

Astăzi, când românii din Țară și de oriunde sărbătoresc Ziua Națională a României, la Soroca au fost organizate mai multe activități de omagiu a acestei zile. Soroca, oraș din care a început Marea Unire atunci la 1918, nu a uitat de faptele înaintașilor.

Activitățile au început cu un Te Deum la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni”, urmat de un marș spre monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici sorocenii și oaspeții de la Buzău au depus flori la monumentul voievodului, după care au omagiat Marea Unire prin muzică, poezii, discursuri și o Horă a Unirii. Ulterior cei prezenți au mers la Cetatea Soroca, unde corul „Lyra” din Buzău a susținut un scurt recital.

Seara sorocenii sunt așteptați la Palatul de Cultură din Soroca unde evenimentul va continua, alături de Corul „Orantis” al Palatului de Cultură din Soroca, dirijor Veronica Chițan, Corul „Lyra” din Buzău, dirijor Ștefan Stănescu, Ansamblul de dansuri „Nistrenii”, coregraf Nadejda Gorpin, Ansamblul de dansuri populare „Soroceanca”, coregraf Maia Șevciuc, Ansamblul „Colinda”, conducătoare Valentin Coșciug, Ansamblul de copii „Crenguțele-junior”, Ansamblul vocal „Crenguțele”, conducătoare Veronica Guțu, LT „Ion Creangă” și cu un recital poetic de la Colegiul „Mihai Eminescu” și LT „Constantin Stere”.

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească „Consiliul Unirii din Soroca”, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română „Sf. Martiri Brâncoveni” (Mitropolia Basarabiei),

Asociația pentru Democrație, Românism și Integrare Europeană Soroca (ADRIES),

Palatul de Cultură, Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca și Direcția Județeană pentru Cultură Buzău.

Video: Denis Tighinean