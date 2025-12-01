Razii de control la Soroca: vânătorii respectă regulile cinegetice

De către
OdN
-
0
29

Inspectorii de mediu din raioanul Soroca, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, au desfășurat razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vânători la iepuri de câmp.

Activitățile au avut scopul de a preveni abaterile și de a asigura respectarea cadrului legal în domeniul cinegetic. În urma controalelor efectuate, inspectorii de mediu nu au depistat încălcări ale prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția fondului cinegetic. Grupurile verificate au respectat regulile stabilite pentru desfășurarea vânătorii, fapt care reflectă o conduită responsabilă din partea participanților.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului salută respectarea legislației de către vânători și reamintește că acțiuni de acest tip vor continua, având drept scop prevenirea braconajului și protejarea resurselor naturale ale țării.


Articolul precedentSoroca s-a transformat pentru o zi în Capitala Unirii / VIDEO
Articolul următorDragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.