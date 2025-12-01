Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur

Două surori cu un destin dureros au nevoie de ajutorul oamenilor. Fetele au rămas orfane, după ce mama lor a decedat, iar tatăl le-a părăsit. Toată afecțiunea și grija de care au nevoie le oferă bunelul lor – Moș Nicolae, singura persoană apropiată care le mai rămâne (Foto: Captură ecran).

Într-o casă veche și cu o pensie modestă, Nicolae Dumitrașcu își crește cele două nepoțele – Amelia și Evelina. Fetele au câte cinci și șase ani și au rămas fără mamă după o tragedie provocată de o scurgere de gaz, iar tatăl lor a plecat din familie… CITIȚI materialul integral pe stiri.md cu referire la protv.md