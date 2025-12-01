Dragoste în ciuda lipsurilor: Povestea unui bunel care crește două nepoțele singur

Două surori cu un destin dureros au nevoie de ajutorul oamenilor. Fetele au rămas orfane, după ce mama lor a decedat, iar tatăl le-a părăsit. Toată afecțiunea și grija de care au nevoie le oferă bunelul lor – Moș Nicolae, singura persoană apropiată care le mai rămâne (Foto: Captură ecran).

 Într-o casă veche și cu o pensie modestă, Nicolae Dumitrașcu își crește cele două nepoțele – Amelia și Evelina. Fetele au câte cinci și șase ani și au rămas fără mamă după o tragedie provocată de o scurgere de gaz, iar tatăl lor a plecat din familie… CITIȚI materialul integral pe stiri.md cu referire la protv.md

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

