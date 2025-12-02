Linia roșie peste care Ucraina nu va trece în negocierile de pace – retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului

În Florida au avut loc negocieri dintre Ucraina și SUA privind planul de pace, în cadrul cărora s-a discutat, inclusiv despre „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate.

Astfel, reprezentanții Ucrainei la negocieri  au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă. Or, acest lucru este imposibil din cauza restricțiilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a neconcordanței unei astfel de cerințe cu situația reală de pe teren.  În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas.

 


