În Florida au avut loc negocieri dintre Ucraina și SUA privind planul de pace, în cadrul cărora s-a discutat, inclusiv despre „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate.

Astfel, reprezentanții Ucrainei la negocieri au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă. Or, acest lucru este imposibil din cauza restricțiilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a neconcordanței unei astfel de cerințe cu situația reală de pe teren. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas.