Horoscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Un ajutor din afară te ajută să-ți dai seama unde greșești și unde faci bine. Faptul că ai o problemă morală cu anumite persoane te face să te miști mai greu decât de obicei. Nu confunda energia cu dorința. Ești capabilă să recunoști faptul că greșești și să repari acolo unde nu este prea târziu.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Ești pregătită să lansezi noi proiecte la locul de muncă. Viziunea ta este una clară și știi de unde să începi. Deși ești obosită, eviți să te implici în prea multe situații care să-ți aducă momente neplăcute. Ești mult mai disponibilă pentru oamenii dragi.

Leu: 23 iulie – 22 august

Găsești o satisfacție foarte mare în a-ți dedica timpul pentru tine și cei dragi. Mai ales, prietenii care au nevoie de ajutorul tău îți mulțumesc că le ești alături.

Simți nevoia să încetinești atunci când simți că nu mai poți, iar asta nu trebuie să te facă vinovată de nimic. Privești fiecare situație dintr-un punct de vedere pe care nu l-ai observat până acum.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Este momentul să-ți revendici drepturile. Nu e bine să ai speranțe prea mari, însă dacă îți dorești ceva, ar fi bine să spui. O șansă de a te distra te face să fii deconectată de la lucrurile firești ale zilei. Te va încărca totuși cu energie bună, iar asta este ceea ce ai nevoie cu adevărat.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Cineva te ajută să-ți schimbi perspectiva. De asemenea, ai nevoie de energie pentru a duce la bun sfârșit anumite planuri. I-ați timp pentru a te bucura de o plimbare și de a te angaja în situații sociale care nu te presează.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Ești tentată să îți asumi riscuri care uneori nu sunt necesare. Te așteaptă norocul acolo unde nici nu te gândeai. Ești mai sensibilă ca de obicei, iar asta se vede cu ochiul liber. Ai grijă de sănătatea ta mentală.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Evenimentele îți dovedesc faptul că ai dreptate în cele mai multe dintre privințe. Ești optimistă și curajoasă, astfel că ușile ți se deschid mai mult ca niciodată astăzi. Dialogurile sunt constructive și te ajută să vezi situații care până acum ți se păreau ascunse.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

O influență din familie te duce pe un drum necunoscut. Încearcă să-l explorezi, poate nu este chiar atât de rău. Atunci când ți se oferă opinia, e bine să o spui fără prea mare teamă. Este necesari să-ți evaluezi fiecare șansă.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Influența Lunii te ajută să te organizezi și să vezi lucrurile dintr-un punct de vedere diferit. Încearcă să practici activități moderate care să-ți consume mai puțin energia. Odată ce te miști prea repede, îți dai seama că o faci greșit.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ai nevoie să folosești anumite trucuri pentru a primi satisfacția pe care o dorești. Fă un efort pentru a coopera, altfel nimic nu va ieși așa cum vrei cu adevărat. Un detaliu de la locul de muncă te duce cu pașii acolo unde nu voiai cu adevărat. Fii sinceră și vezi că lucrurile se pot rezolva de la sine.

