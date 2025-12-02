Compensații la energia electrică: circa 115 milioane de lei pentru 1,2 milioane de gospodării

Din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. nGuvernul Republicii Moldova intenționează să ofere compensații la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice în luna noiembrie 2025, potrivit notei de fundamentare a unui proiect aflat în lucru. În acest scop vor fi alocați aproximativ 115 milioane de lei pentru circa 1,2 gospodării.

Astfel, compensația va acoperi diferența dintre prețul reglementat și prețul de referință pentru consumatorii casnici, în limita unui plafon de până la 1,25 lei/kWh, aplicat pentru un consum de maximum 110 kWh/lună pentru fiecare loc de consum. Suma compensată va fi transferată direct furnizorilor de energie și va apărea distinct pe facturile consumatorilor, fără ca aceștia să fie nevoiți să depună vreo cerere sau document suplimentar.