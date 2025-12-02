Compensații la energia electrică: circa 115 milioane de lei pentru 1,2 milioane de gospodării

De către
OdN
-
0
77

 Din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. nGuvernul Republicii Moldova intenționează să ofere compensații la energia electrică pentru toate gospodăriile casnice în luna noiembrie 2025, potrivit notei de fundamentare a unui proiect aflat în lucru. În acest scop vor fi alocați aproximativ 115 milioane de lei pentru circa 1,2 gospodării. 

Astfel, compensația va acoperi diferența dintre prețul reglementat și prețul de referință pentru consumatorii casnici, în limita unui plafon de până la 1,25 lei/kWh, aplicat pentru un consum de maximum 110 kWh/lună pentru fiecare loc de consum. Suma compensată va fi transferată direct furnizorilor de energie și va apărea distinct pe facturile consumatorilor, fără ca aceștia să fie nevoiți să depună vreo cerere sau document suplimentar.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentHoroscopul zilei de 2 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Articolul următorEducaţia pentru media în şcoli: cum au răstălmăcit propagandiștii declaraţiile ministrului Perciun
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.