Educaţia pentru media în şcoli: cum au răstălmăcit propagandiștii declaraţiile ministrului Perciun

Unele site-uri şi canale de Telegram au atribuit afirmații false ministrului Educaţiei şi cercetării, Dan Perciun. Potrivit acestor surse, autorităţile „transformă lecţiile în şcoli în instrument de control și încorporează propaganda politică chiar la lecții”. În realitate, oficialul se referea la necesitatea de a integra elementele de educație media în disciplinele de bază pentru a combate dezinformarea.

Cum au fost interpretate declarațiile ministrului Educației

Informații cu titluri ce promovau ideea că „autoritățile s-au apucat de copiii noștri” (în original: «власти взялись за наших детей») și că „PAS încorporează propaganda politică chiar la lecții” (în original: «ПДС встраивают политическую пропаганду прямо в уроки») au început să apară la 22 noiembrie pe mai multe canale de Telegram: Гений Карпат, „Первый в Молдове” Новости, Информатор, KP Moldova, Sputnik Молдова 2.0, Кружка Медная, Salut Молдова!, Sputnik Ближнее зарубежье și МЯСОРУБКА NEWS. Informațiile au mai apărut pe Facebook, pe Одноклассники şi pe diferite site-uri, bunăoară, pe md.kp.media, news.mail.ru şi moldova24.online.

De exemplu, canalul de Telegram Первый в Молдове a scris că „practic, copiii sunt învățați nu să analizeze informațiile, ci să accepte unica opinie corectă, cea aprobată oficial” (în original: «фактически детей учат не анализировать информацию, а принимать единственно верную, официально утвержденную точку зрения») și că „în școli este interzisă gândirea independentă și propria opinie dacă aceasta diferă de linia PAS și poziția administrației instituției de învățământ” (în original: «в школах запрещают думать самостоятельно и иметь собственное мнение, если оно расходится с линией ПАС или позицией администрации учебного заведения»).

Publicația Комсомольская правда в Молдове afirmă că elevilor le va fi „băgată în cap istoria «corectă» bazată pe nazism și integrare europeană, restul însemnând dezinformare” (în original: «втюхивать «правильную» историю, основанную на нацизме и евроинтеграции, а всё остальное – дезинформация»).

Sputnik Молдова a scris că „iar acum persoanele semidocte, necultivate, care percep lumea în două culori, şi-au pus în gând să mutileze şi copiii cu galimaţia lor de sectanţi” (în original: «теперь же недалёкие, дурно образованные, с двухцветным восприятием мира люди вознамерились калечить своей сектантской ахинеей ещё и детей»).

În realitate, ministrul s-a referit la necesitatea educaţiei media pentru elevi

Sursele menţionate supra au publicat o parte din declaraţiile ministrului, făcute la 20 noiembrie în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei (30:20 – 31:00).

„Noi nu vom avea discipline noi. Aici e o decizie fundamentală pe care am luat-o. Pe de o parte, societatea civilă, diferite grupuri de interese, întotdeauna ne-au solicitat să introducem discipline noi care să răspundă unor provocări sociale de ultimă oră. Fie că e vorba de educația pentru societate, educația mass-media în contextul dezinformării, a necesității ca copiii să diferențieze între diferite surse de informație ș.a.m.d. Abordarea pe care noi mergem la Ministerul Educației este să integrăm aceste elemente în disciplinele de bază. Pentru că putem învăța despre propagandă și dezinformare și la istorie, și la limba română ș.a.m.d.”, a spus Dan Perciun.

Astfel, afirmaţiile despre pretinsa „propagandă politică la lecţii” (în original: «политической пропаганде на уроках») nu au nicio legătură cu declaraţiile oficialului. Aceleaşi surse mai scriau că în şcoli, chipurile, elevii vor studia propaganda şi dezinformarea, în loc să fie instruiţi să le combată. Nu corespunde adevărului nici enunţul publicaţiei Комсомольская правда в Молдове, care pretinde că „noua disciplină va fi integrată în cursul de istorie şi limbă de stat în școli” (în original: «новый предмет включат в школьный курс истории и государственного языка»). Din intervenţia demnitarului este clar că, de fapt, nu va fi creată un nouă disciplină, iar istoria şi limba română au fost evocate doar în calitate de exemplu.

Narațiunea despre lecțiile de dezinformare în școli este distribuită de… promotorii dezinformărilor

Este important să menţionăm că declaraţiile ministrului Perciun despre necesitatea de a instrui copiii în materie de educaţie pentru media şi combatere a dezinformării au fost distorsionate premeditat anume de acele surse care în repetate rânduri aupromovat falsuri şi manipulări. Stopfals.md a scris despre multe din ele.

Publicaţia Комсомольская правда в Молдове are la activ zeci de naraţiuni demontate de jurnalişti. În octombrie 2023, site-ul kp.md a fost blocat la solicitarea SIS, însă şi-a continuat activitatea la o nouă adresă web: md.kp.media. Sursa respectivă a ditribuit falsuri la diferite subiecte, inclusiv despre LGBT, , bani, refugiaţi ucraineni, Uniunea Europeană etc.

Sputnik Молдова, o cunoscută agenţie de propagandă despre care Stopfals.md a scris de mai multe ori, este printre liderii la capitolul promovarea falsurilor, bunăoară despre deșeuri chimice, vaccinuri, bazele SUA din R. Moldova și alte subiecte.

Postul TV Первый в Молдове anterior s-a pomenit cu licența suspendată prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Acesta este afiliat oligarhului fugar Ilan Șor anunțat în căutare în Republica Moldova. Portalul Stopfals.md a publicat frecvent dezmințiri la materialele manipulatoare lansate de această televiziune, spre exemplu, despre aplicațiile NATO, transmiterea armatei moldovenești către România, crearea Centrului național de apărare informațională și combatere a propagandei etc.

Stopfals.md a scris și despre falsurile răspândite de canalul de Telegram Гений Карпат cu referire la căsătoriile între persoanele de același sex, pretinsul mesaj al Martei Kos către Moldova etc.

Şi canalul Salut Молдова! A distribuit un deepfake cu Maia Sandu, naraţiuni false despre lezarea drepturilor găgăuzilor, perchezițiile desfăşurate la adepții Blocului Victorie, referendum şi NATO în Moldova.

Hoţul strigă „Hoţii!”

Kremlinul şi instituţiile media plătite de acesta acuză oponenţii, în special, R. Moldova, chiar de ceea ce fac ei înșiși. Sputnik este agenția informațională de stat a Rusiei, fiind finanțată din bugetul lor public. O parte din celelalte surse care scriu despre „propaganda din școlile moldovenești” (în original: «пропаганде в молдавских школах»), „presiunile autorităților asupra societății” (în original: «давлении на общество со стороны власти») și promovează narațiunile Kremlinului sunt și ele afiliate guvernării din Rusia direct ori indirect.

Anume actualele autorități din Rusia fac uz de metodele imputate Republicii Moldova de canalele propagandistice: îngrădirea libertății de expresie, persecutarea disidenților, implementarea legii privind „agenții străini”. Aceste aspecte au fost semnalate în repetate rânduri de organizațiile internaționale.

Astfel, în raportul Parlamentului European din 2024 este specificat că represiunile politice, urmărirea penală și cenzurarea mass-mediei s-au soldat cu suprimarea libertății de exprimare și „închiderea de facto a spațiului civic” din Rusia.

Un fragment din raportul Parlamentului European

Despre limitarea dreptului la libertatea de exprimare din Rusia au atenționat și unele organizații non-guvernamentale, bunăoară Amnesty International, mișcare globală pentru respectarea și apărarea drepturilor omului. „Drepturile la libertatea de exprimare, la libertatea de asociere și la libertatea de întrunire pașnică continuă să fie limitate drastic”, menționează raportul care evocă exemple concrete în care autoritățile din Rusia au încălcat flagrant dreptul la opinie și au urmărit în justiție ori au sancționat penal persoanele care și-au exprimat dezacordul cu propaganda Kremlinului și cu versiunea oficială despre agresiunea militară împotriva Ucrainei.

Cel mai recent caz reflectat inclusiv de mass-media din Rusia este cel al Varvarei Volkova, însoţitoare de bord în cadrul companiei Уральские авиалинии, condamnată de o instanţă de la Moscova la șapte ani de detenție într-o colonie pentru „falsuri despre armată” (în original: «фейки об армии»). Într-un chat pe reţelele sociale, tânăra a scris că militarii ruşi „comit acţiuni violente care au drept scop nimicirea populaţiei civile din Ucraina şi a obiectivelor paşnice” (în original: «совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов»). În urma denunţului făcut de cineva, Varvara Volkova a fost reţinută.

Un alt exemplu este cel de rescriere a istoriei în scopuri propagandistice. În 2023 a fost editat un nou manual de istorie pentru clasele superioare, în care războiul din Ucraina este justificat fiind numit „operațiune militară specială” (în original: «специальная военная операция») și se conțin referințe la „Occidentul cel rău” (în original: «плохой Запад»). „SUA și NATO au început să pregătească Ucraina pentru rolul de mașină de asediu împotriva Rusiei. Ucraina a fost transformată forțat într-un proiect «anti-Rusia»” (în original: «На роль главного тарана против России США и НАТО стали готовить Украину. Из Украины усиленно лепили “анти-Россию” »), se afirmă în manual.

Constantin Hairetdinov, Stopfals.md