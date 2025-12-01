Un tânăr din Centrul de plasament Soroca impresionează prin talentul muzical

Unul dintre beneficiarii Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți Soroca reușește să inspire prin talentul și dedicarea sa pentru muzică. Este membru al ansamblului vocal al Centrului de Creație din orașul Soroca, unde participă cu entuziasm la repetiții și la activitățile artistice alături de alți copii din comunitate. Repertoriul său este variat, iar pe lângă piesele în limba română, tânărul surprinde plăcut publicul cu interpretări în limba poloneză.

În acest weekend, colegii și prietenii săi din Centrul de plasament i-au fost alături, susținându-l la concertul „Simfonia Toamnei”, organizat de Centrul de Creație din Soroca.

„Suntem mândri de talentul și determinarea lui – un exemplu frumos de implicare, muncă și dorință de dezvoltare. Reușitele sale ne confirmă importanța sprijinirii copiilor în descoperirea și cultivarea abilităților care le pot modela viitorul”, au menționat reprezentații Centrului.

