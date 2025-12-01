Ziua Mondială fără Tutun la Gimnaziul din Sofia: Campania „Nu te lăsa aburit(ă)” în acțiune!

Pe 21 noiembrie curent, elevii Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, au participat la o activitate specială dedicată Zilei Mondiale fără Tutun, organizată în cadrul campaniei „Nu te lăsa aburit(ă)”. Scopul acestei Campanii este de a informa tinerii despre riscurile fumatului, inclusiv al țigărilor electronice, și de a promova alegeri sănătoase.

Evenimentul a reunit elevi pasionați de sport, ciclism, fotbal, robotică, dans, gătit și jurnalistică, care au discutat împreună cu organizatorii despre tacticile înșelătoare ale industriei tutunului, precum ambalajele atrăgătoare, mii de arome disponibile și publicitatea agresivă. Totodată, au fost propuse soluții pentru un mod activ de viață și idei creative pentru petrecerea timpului liber.

Invitate speciale din partea Ministerului Sănătății, doamnele Daniela Madon, doctor nutriționist, și Rodica Munteanu, specialistă în comunicare în domeniul sănătății, au prezentat efectele nocive ale țigărilor electronice asupra plămânilor, inimii și creierului. Elevii au primit și materiale educative, inclusiv cărțulii informative, și au participat la experimente practice și jocuri interactive, pentru a înțelege mai bine impactul consumului de tutun. În cadrul activității, profesorii și elevii au continuat promovarea unui stil de viață sănătos, sub ghidajul profesoarei de biologie Jana Girla, încurajând comportamente responsabile și conștientizarea riscurilor asociate fumatului.

Date alarmante: aproximativ 37 de milioane de copii cu vârste între 13 și 15 ani consumă tutun la nivel global, iar tinerii care folosesc țigări electronice sunt de aproape trei ori mai predispuși să devină fumători.

Mulțumim reprezentantelor Ministerului Sănătății și elevilor pentru implicarea activă și pentru că s-au alăturat promovării unui mod de viață sănătos și responsabil!

#NuTeLăsaAburit #ZiuaMondialăFărăTutun #EducațiePentruSănătate

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)