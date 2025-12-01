Gimnaziul „Viorel Cantemir” strălucește la SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord!

Pe 22 noiembrie curent, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, s-a desfășurat o nouă ediție a competiției SumoBot Challenge Moldova 2025 – Regiunea Nord. Evenimentul a adunat peste 120 de elevi din întreaga regiune, transformând Nortek într-un adevărat ring al inovației, creativității și tehnologiei.

O platformă pentru viitorii ingineri ai Moldovei SumoBot Challenge nu este doar o competiție — este un program ce inspiră tinerii să îmbrățișeze domeniile STEM. Elevii își dezvoltă abilități de:

proiectare mecanică,

programare,

gândire critică,

rezolvarea creativă a problemelor,

lucru în echipă.

Competiția a pus în prim-plan talentul tinerilor pasionați de robotică, care au demonstrat că în nordul Moldovei se formează o generație capabilă să îmbrățișeze viitorul digital cu încredere și ingeniozitate.

Participare remarcabilă din partea gimnaziilor și liceelor

Printre instituțiile participante, Gimnaziul „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia, s-a evidențiat prin echipa sa, InnovateX, care a impresionat prin spirit de echipă, strategie și o construcție tehnică bine pregătită. Elevii și-au demonstrat abilitățile în confruntări intense, menținând un nivel înalt de concentrare și creativitate.

Organizare profesionistă

Evenimentul a fost realizat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, fiind susținut de programul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Regatul Unit. Organizarea impecabilă și implicarea voluntarilor au contribuit la desfășurarea fluentă a fiecărei etape ale competiției.

Diplome și premii pentru elevi

Toți participanții au primit Diplome de participare, iar echipele care s-au remarcat au fost premiate cu seturi LEGO SPIKE Prime și SPIKE Prime Expansion, încurajându-i să își continue parcursul în domeniul roboticii și ingineriei.

Rezultatele finale ale competiției

Locul I – VorTeX IPLT „Elada”, s. Măcărești, r. Ungheni Antrenori: Victor Lazăr & Victor Gheorghiță

Locul II – AngryBot IPLT „Elada”, s. Măcărești, r. Ungheni Antrenori: Victor Lazăr & Victor Gheorghiță

Locul III – InnovateX Gimnaziul „Viorel Cantemir”, s. Sofia, r. Drochia Antrenori: Tighineanu Irina & Pogoneț Larisa.

1 de 8

Participarea și clasarea echipei InnovateX reprezintă un motiv de mare mândrie pentru instituția noastră, confirmând faptul că elevii din Gimnaziul „Viorel Cantemir” au talent, determinare și potențial real în domeniul roboticii. Rezultatul demonstrează încă o dată că pasiunea, munca și dorința de a învăța pot duce la performanțe remarcabile.

Un cuvânt aparte merită și echipa Avesta, care a intrat în arena robotică cu determinare și curaj. Deși nu a reușit să urce pe podium, echipa a luptat cu ambiție și a dat dovadă de perseverență în fiecare confruntare. Experiența acumulată reprezintă un pas important în evoluția lor, iar munca depusă îi pregătește pentru rezultate și mai bune în competițiile viitoare. Prezența lor dovedește că spiritul adevărat al roboticii înseamnă învățare, progres și dorința de a nu renunța niciodată.

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor (filiala Sofia)