Ecoul Memoriei” – memorie colectivă, o mărturie vie despre destinul familiilor deportate

Proiectul „Ecoul Memoriei", implementat prin Programul „Acces la Cultură", finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, este un proiect dedicat memoriei familiilor deportate.

În cadrul acestui proiect a fost amenajată o impresionantă expoziție foto – documentară în Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia, în două săli recent renovate, fiind realizat și un film din amintirile oamenilor deportați și a sătenilor . Această expoziție, readuce în atenția publicului fragmente autentice ale destinelor oamenilor deportați în Siberia, pornind de la documente din Arhiva Națională și bunuri ce reflectă viața grea din „Siberia de gheață”. Expoziția cuprinde materiale din fondurile Agenția Națională a Arhivelor colecțiile muzeale, dar și din comunitate, fiind rezultatul unui efort colectiv de documentare, colectare și valorificare a memoriei istorice. Mărturiile celor întorși din deportare au fost adunate și integrate în cadrul unui film documentar, menit să redea un profund dialog intergenerațional între supraviețuitori și locuitorii satului Sofia. Despre proiect

„Ecoul Memoriei” este un proiect dedicat comemorării familiilor deportate din satul Sofia, raionul Drochia. În cadrul acestuia:

Au fost colectate fotografii, acte și obiecte care documentează drama deportărilor.

A fost realizată o amplă cercetare în rândul rudelor a peste 100 de persoane deportate.

Conținutul arhivistic a fost completat cu mărturii orale și materiale originale din comunitate.

A fost creat un film documentar ce redă mărturii și emoții transmise peste generații.

Evenimentul de încheiere al proiectului – masa rotundă și vernisarea expoziției – a avut loc sâmbătă, 22 noiembrie curent. A fost un moment de profundă reflecție, în care comunitatea, specialiștii și invitații și-au exprimat solidaritatea cu destinul celor care au trecut prin tragedia deportărilor.

Proiectul a fost coordonat de Livia Ermurachi (MNIM), împreună cu Svetlana Banaru, directoarea Muzeului de Etnografie și Istorie din satul Sofia.

Mulțumiri speciale au fost îndreptate către echipa Muzeului Național de Istorie a Moldovei, în mod particular către Livia Ermurachi și Eugen Mistreanu, pentru profesionalismul depus în realizarea conceptului expozițional. În semn de respect și recunoștință, organizatorii au transmis un gând de sănătate tuturor celor care au muncit pentru ca acest proiect să prindă viață.

Mulțumiri se aduc dlui Igor Cașu, directorul Agenției Naționale a Arhivelor și echipe de implementare, pentru sprijinul acordat în procesul de documentare. De asemenea, evenimentul a beneficiat de susținerea Direcției Cultură și Turism, a Consiliului Raional Drochia, instituții care contribuie activ la păstrarea memoriei colective.

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)