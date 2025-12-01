Teatru Forum în Drochia: Tinerii Construiesc Comunități Incluzive prin Participare și Dialog

În cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova, tinerii din raionul Drochia și din comunitățile învecinate au participat la trei sesiuni consecutive de instruire, dedicate Teatrului Forum – o metodă participativă care aduce în scenă probleme reale și îi implică pe spectatori în găsirea soluțiilor.

Coordonarea artistică a procesului a fost realizată de doamna regizoare Istrati Mariana, care a ghidat tinerii în dezvoltarea scenelor, expresivității și a mesajului social.

Primele trei sesiuni de instruire: de la explorare la construcție colectivă

Prima sesiune – Introducerea în Teatrul Forum.

La prima instruire desfășurată în satul Sofia, participanții au descoperit fundamentul Teatrului Forum: o formă de artă care combină interpretarea, analiza socială și implicarea civică. Tinerii au reflectat asupra problemelor din comunitățile lor și au înțeles cum teatrul poate deveni un spațiu sigur pentru exprimare și schimbare. În această etapă a fost formată și echipa locală de teatru, care și-a ales numele simbolic „Vizionarii”, marcând angajamentul lor comun pentru transformarea comunității.

A doua sesiune – Crearea scenariului.

În cadrul celei de-a doua instruiri, sub îndrumarea regizoarei Istrati Mariana, „Vizionarii” au lucrat la dezvoltarea scenariului piesei de Teatru Forum. Probleme precum incluziunea tinerilor, accesul la informație, responsabilitatea civică, discriminarea și lipsa participării au fost transformate în situații dramatice și personaje autentice. Fiecare scenă a fost gândită astfel încât să provoace discuții și să invite publicul la identificarea de soluții reale.

A treia sesiune – Rafinarea piesei și pregătirea spectacolului.

La cea de-a treia sesiune, tinerii au rafinat dialogurile, au consolidat firul narativ și au ajustat momentele dramatice pentru a transmite mesajul cu claritate. Procesul artistic, coordonat de Istrati Mariana, a vizat crearea unui spectacol coerent, interactiv și fidel problemelor comunitare. „Vizionarii” au stabilit totodată planurile pentru reprezentațiile publice, repetițiile viitoare și modul de facilitare a discuțiilor cu publicul.

Activitățile desfășurate în instituțiile educaționale

14 noiembrie – Gimnaziul „Viorel Cantemir”, Drochia Prima prezentare publică a avut loc în această instituție, unde elevii au explorat tema incluziunii sociale și a participării civice. Publicul a intervenit activ, propunând soluții pentru situațiile dramatizate.

26 noiembrie – Gimnaziul nr. 2, Drochia. A doua reprezentare a vizat subiecte precum discriminarea, accesul inegal la informație și pasivitatea civică. Elevii au avut ocazia să testeze noi comportamente, devenind parte din scenă.

26 noiembrie – Colegiul de Studii Integrate „C. Stere”, Drochia În aceeași zi, a fost organizată o sesiune dedicată tinerilor din diverse localități. Discuțiile au vizat barierele de comunicare cu autoritățile, stereotipurile sociale și necesitatea implicării tinerilor în procesele de luare a deciziilor.

Un pas înainte pentru tinerii din Drochia.

Seria de instruiri și spectacole a demonstrat că Teatrul Forum este o metodă eficientă de stimulare a participării civice și de dezvoltare a spiritului critic al tinerilor. Sub îndrumarea regizoarei Istrati Mariana, tinerii au reușit să transforme problemele comunității în momente teatrale care inspiră implicare și schimbare.

Activitățile sunt realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova. Conținutul acestora reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „CIVIC.ON – Activăm Spiritul Civic”, implementat de A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene. ⸻ #InspiraMoldova #InspiredMoldova #ÎmpreunăMaiPuternici #FinantatDeUE #FundedByEU #StrongerTogether

Elena BANARU,

corespondentă voluntară HTSJ,

Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)