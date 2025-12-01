Apel al unei mame din Soroca, diagnosticată cu mai multe afecțiuni grave: „Suntem într-o situație critică”

Lesea Nistreanu din Soroca solicită sprijinul oamenilor după ce, în urma unor investigații medicale, a primit mai multe diagnostice severe care necesită intervenții urgente și costisitoare.

Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, medicii i-au depistat sinuzită avansată și gaimarită, afecțiuni care impun intervenție chirurgicală. Mai grav însă, Lesea a aflat că are și o tumoră pe creier ce trebuie operată cât mai curând. În plus, investigațiile au arătat coagulări de sânge la nivelul plămânilor, aflate în progresie, care necesită de asemenea operație.

Lesea spune că nu s-a așteptat la o asemenea avalanșă de probleme de sănătate și că sumele necesare pentru tratamente sunt mult peste posibilitățile familiei.
„Mi-e rușine, dar trecem printr-o situație foarte critică. Investigațiile sunt foarte costisitoare, nu ne-am așteptat la atâtea odată. „La moment, orice bănuț contează. Sunt foarte recunoscătoare pentru susținere și rugăciuni”, a scris Lesea.

Cei care doresc să o ajute pot apela la numărul de telefon indicat de aceasta: 0675 72 330.


