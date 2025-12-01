La Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost sărbătorită Ziua Agricultorului / VIDEO

Cu cânt, dans și multă voie bună așa a fost marcată Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare în IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este una dintre cele mai vechi instituții din țară cu profil agrar, așa că, a devenit o tradiție, ca în fiecare an, să fie slăvită munca celor care ne cresc pâinea.

În alocuțiunea sa, directorul colegiului, Constantin Nesterenco, a menționat importanța colegiului în formarea specialiștilor pentru sectorul agroindustrial, a felicitat angajații cu prilejul sărbătorii și în semn de apreciere pentru munca depusă le-a înmânat diplome. În cadrul activității, s-a realizat și promovarea specialității „Mecanica agricolă”, în cadrul Campaniei „Caravana profesiilor”.

Printre invitați, la sărbătoare, s-au aflat elevii claselor absolvente din Liceul „P. Rareș”, gimnaziul „D. Matcovschi” din Soroca și gimnaziile din satele Cosăuți și Rublenița. Viitorii absolvenți de gimnaziu au vizitat și noul Centru tehnico-didactic în mecanica agricolă, unde au făcut cunoștință și cu baza tehnică materială. Activitatea extracurriculară dedicată Zilei agricultorului a fost realizată de diriginta gr. MA 3/1, Larisa Patrașcu, în parteneriat cu catedrele de profil.

Text: Steliana Solovei, sefă secția în domeniul educației

Video: Ștefan Gațcan