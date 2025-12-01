Soroca Folk Festival 2025: O punte muzicală între Soroca și Bistrița / VIDEO

Soroca a găzduit pe 28 noiembrie evenimentul „Soroca Folk Festival 2025”, un proiect muzical dedicat promovării folclorului modern și consolidării legăturilor culturale dintre Soroca și Bistrița, România. Festivalul s-a desfășurat în incinta Palatului de Cultură și a adunat iubitori ai muzicii folk de toate vârstele.

Concertul a fost inițiat de Anatol Rudei și Florin Săsărman, doi promotori ai culturii folk și ai colaborării culturale dintre cele două orașe înfrățite. Datorită implicării lor, scena de la Soroca a devenit spațiul unei întâlniri artistice autentice, în care tradiția și creativitatea s-au împletit armonios. Pe scena festivalului au urcat interpreți din Soroca și Bistrița, care au oferit un spectacol plin de emoție și sensibilitate. Acordurile de chitară, pianul și vocile puternice au creat o atmosferă caldă, transformând fiecare moment într-o poveste muzicală. Publicul sorocean a rezonat cu intensitate la fiecare interpretare, trăind o experiență folk de neuitat. Evenimentul a fost susținut de Primăria și Consiliul Local Bistrița, prin Centrul Cultural Municipal Bistrița, fiind organizat în parteneriat cu Asociația Culturală „România din inima mea”, Bistrița, și Primăria Municipiului Soroca.