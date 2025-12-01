Soroca Folk Festival 2025: O punte muzicală între Soroca și Bistrița / VIDEO

De către
OdN
-
0
16

  • ETICHETE
  • MC
Articolul precedentÎn atenția numismaticilor colecționari: astăzi s-a pus în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”
Articolul următorLa Colegiul Tehnic Agricol din Soroca a fost sărbătorită Ziua Agricultorului / VIDEO
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.