În atenția numismaticilor colecționari: astăzi s-a pus în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere"

În cadrul seriei numismatice „Personalități”, Banca Națională a Moldovei (BNM)  pune în circulație, începând cu astăzi, 1 decembrie 2025, moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”.

Astfel, BNM a remarcat personalitatea Reginei Maria, figură marcantă în istoria spațiului românesc, cunoscută pentru rolul său determinant în promovarea idealului național și susținerea procesului Marii Uniri.

Moneda este realizată din argint, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de 750 de unități. Designul aparține R.A. Monetăria Statului din România. Fiecare exemplar este prezentat în capsulă de metacrilat și cutie specială, însoțită de certificat de autenticitate semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu. Certificatul include și un cod QR care oferă acces direct la detalii tehnice ale monedei.


