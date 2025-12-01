„Podul de fier” de la Florești riscă să cedeze după ani de degradare

„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De ani buni, autoritățile nu au reușit să identifice fondurile necesare pentru renovarea lui, transmite moldova1.md.

Sursa: TRM

Podul de Fier peste Răut a fost montat acum mai bine de un secol și are peste o sută de metri lungime. Construit integral din oțel, a rezistat cutremurelor, bombardamentelor din Al Doilea Război Mondial și viiturilor care au lovit Răutul. Mult timp a fost singura legătură dintre localitățile de pe cele două maluri, însă, după anii 1960, odată cu apariția noilor poduri rutiere, a ieșit complet din uz. Localnicii își amintesc cu nostalgie de vremurile când era traversat zilnic de sute de oameni.

„Mergeau mașini, mergea lumea care și unde îi trebuia, pe aici se duceau la Băhrinești. S-au pus bare din fier, ca să nu treacă transportul, dar s-au tăiat și ne-am trezit cu mașini care erau sub pod, care dincoace și a început a se destrăma”.

„Treceau mașinile, tractoarele, o trecut tancurile pe aici, atunci l-au distrus, dar funcționa ameliorația și mai aveau grijă când treceau mașini, dar acum Primăria de noi nici nu-și aduce aminte. Vin și se filmează când sunt ceremonii, nunți, că la toți li-i interesant, dar să ne facă, să ni-l repare ceva, nimic până în prezent”.

„Foarte bine ar fi să-l reînnoiască. Copiii vin, nunțile, cu mire, mireasă, puneau lăcățele, se filmau, dar acum a rămas în ruine. Ne-am adresat de câteva ori la primărie – „Bine, o să venim, o să facem” – cu asta a rămas”.

Autoritățile din Florești spun că au încercat să găsească soluții pentru renovarea podului, dar fără succes.

„Am scris la mai multe ambasade, inclusiv la Ambasada Franței, legând Podul de Fier cu tehnologia Turnului Eiffel. Cu părere de rău, nu am avut sorți de izbândă. Dar, de-acum, după extrasul din cadastru, este înregistrat al Republicii Moldova și, dacă ne va reuși să atragem niște fonduri, va trebui să facem modificări prin Guvern”, menționează primarul orașului Florești, Iurie Gangan.

Acum doi ani, reprezentanți ai autorităților locale din Florești declarau că reabilitarea acestui pod ar costa în jur de 300 de mii de dolari. Proiectul a fost inclus în strategia locală a primăriei pentru perioada 2021-2027, alături de promovarea podului de fier ca obiectiv turistic.