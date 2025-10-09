Muncă comunitară pentru tatăl care și-a agresat fiica

Un bărbat a fost recunoscut vinovat pentru maltratarea fiicei sale minore, provocându-i leziuni corporale neînsemnate. Incidentul a avut loc în iulie 2025, iar fapta a fost documentată de autorități și transmisă instanței pentru examinare.

În cadrul procesului, instanța a constatat că persoana a comis contravenția prevăzută de articolul 781 din Codul contravențional, care reglementează maltratarea membrilor familiei. Persoana în cauză nu s-a prezentat la ședința de judecată, iar avocatul său a solicitat o sancțiune mai blândă.

Pe baza probelor, inclusiv rapoarte medico-legale și declarații ale minorului, instanța a stabilit că fapta a fost săvârșită cu vinovăție. În consecință, agresorului i s-a aplicat muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 50 de ore, măsură care va fi monitorizată de Biroul de probațiune.

Autoritățile reamintesc că sancțiunile contravenționale urmăresc prevenirea faptelor ilicite și protecția victimelor, și nu reprezintă un scop în sine, ci un instrument de responsabilizare socială și educare a persoanelor vinovate.


