O femeie, condamnată la 6 ani de închisoare după ce a exploatat sexual o tânără orfană de ambii părinți

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unei femei, originare din raionul Nisporeni, în vârstă de 35 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane în scop de exploatare sexuală.

Prin sentința recentă a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, inculpata a fost condamnată la 6 ani de închisoare , cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis destinat femeilor. Totodată, i s-a aplicat o pedeapsă complementară de privare a dreptului de a ocupa funcții sau de a desfășura activități ce implică transportarea persoanelor peste hotarele țării, angajarea acestora în câmpul muncii și alte activități similare, pe o perioadă de 5 ani.

Acțiunile infracționale au fost săvârșite prin recrutarea, transportarea și adăpostirea unei persoane adulte, fără consimțământul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale, prin răpire, înșelăciune și abuz de poziție de vulnerabilitate, informează procuratura.md

Potrivit învinuirii, în perioada iunie – iulie 2021, inculpata, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei – lipsa unui sprijin familial, situația materială precară și trecutul acesteia în centre de plasament, a indus-o în eroare, sub pretextul unei datorii inventate, și a determinat-o să presteze servicii sexuale contra plată.

Victima a fost transportată cu forța din raionul de baștină în municipiul Chișinău și exploatată sexual în mai multe apartamente închiriate pe termen scurt. Aceasta a fost supusă agresiunilor fizice, amenințărilor cu moartea și acuzațiilor false de furt, pentru a fi constrânsă să continue activitatea. Deși a încercat de mai multe ori să fugă, victima a fost găsită, urmărită și readusă cu forța.

Tot în această perioadă, inculpata a creat și administrat anunțuri pe platforma online „Badoo”, prin care oferea servicii sexuale în numele victimei, în scopul atragerii clienților. Ulterior, aceasta răspundea solicitărilor primite la numerele de telefon indicate în anunțuri și transporta victima cu taxiul la diverse adrese din municipiul Chișinău, inclusiv și în apartamentele închiriate. După fiecare întâlnire cu clienții, inculpata aștepta victima în taxi și încasa sumele obținute din prestarea serviciilor sexuale, variind între 50 și 100 de euro.

Inițial, organul de urmărire penală a calificat fapta drept proxenetism, însă, pe parcursul judecării cauzei, s-a stabilit componența infracțiunii de trafic de ființe umane, fiind modificată învinuirea adusă inculpatei.

Inculpata și-a negat vinovăția.

Aceasta nu este la prima abatere de la lege, având și alte antecedente penale.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.