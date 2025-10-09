Doi ani de închisoare pentru un motociclist beat prins la Soroca

Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat la închisoare după ce a urcat pe motocicletă fără a deține permis de conducere și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Incidentul s-a produs în aprilie 2025, pe un drum dintre localitățile Slobozia Nouă și Visoca.

Potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul de Poliție Soroca, motociclistul a pierdut controlul asupra vehiculului și s-a răsturnat, suferind leziuni corporale. Fiind bănuit de consum de alcool, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul alcooltest, cât și examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate.

De asemenea, bărbatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, motiv pentru care a fost anunțat în căutare și s-a dispus arestarea sa preventivă. Ulterior, instanța a decis judecarea cauzei în lipsa inculpatului.

Prin hotărârea Judecătoriei Soroca, acesta a fost recunoscut vinovat pentru conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate și refuzul testării alcoolscopice, infracțiune prevăzută de Codul Penal. Sentința stabilită este de 2 ani, 1 lună și 15 zile de închisoare.

Sentinţa cu drept de apel la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunţare,

prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central).