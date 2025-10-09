A mai fost depistat un bazin acvatic ilegal – de data aceasta la Vasilcău

Inspectorii de mediu din Soroca, în comun cu reprezentanții administrației publice locale Vasilcău, au desfășurat acțiuni de verificare privind legalitatea utilizării resurselor acvatice pe teritoriul localității, informează ipm.gov.md.

În urma controalelor efectuate, a fost depistat un caz de construcție ilegală a unui bazin acvatic pe un teren aflat în proprietate privată. Persoana fizică vizată a executat lucrările fără a deține documentația de proiect elaborată conform Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și fără aprobările instituțiilor abilitate în domeniu.

Totodată, au fost constatate încălcări ale cerințelor ecologice referitoare la construcția și exploatarea instalațiilor hidrotehnice. Pentru aceste abateri, inspectorii de mediu au întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție, aplicând o amendă în mărime de 1000 de lei, în temeiul Codului contravențional al Republicii Moldova.

Concomitent, au fost emise prescripții obligatorii prin care persoanei i s-a solicitat să se conformeze prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează importanța respectării cadrului legal la efectuarea lucrărilor ce implică utilizarea resurselor de apă, pentru a preveni impactul negativ asupra mediului și ecosistemelor locale.