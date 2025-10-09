Dezbatere publică despre educația media, la Drochia

Duminică, 12 octombrie, de la ora 10:00, orașul Drochia găzduiește o dezbatere publică dedicată educației media și culturii informaționale, eveniment organizat la restaurantul „Paradis”.

Evenimentul face parte din proiectul „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, implementat de DVV International, în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API) și Centrul Media pentru Tineri (CMT), cu sprijinul financiar al Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Proiectul MILI se desfășoară în 22 de localități din nouă raioane din nordul Republicii Moldova, vizând inclusiv satele Șuri, Chetrosu și Pelinia din raionul Drochia, cu scopul de a promova gândirea critică, accesul la informație și dezvoltarea culturii media în rândul comunităților locale.

Participanții vor avea ocazia să discute despre importanța educației media, să împărtășească experiențe și să identifice soluții pentru combaterea dezinformării și consolidarea alfabetizării informaționale.

Toți doritorii sunt invitați să participe și să contribuie la dezbaterile care vizează viitorul educației media în comunitatea lor.

Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate!

