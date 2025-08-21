Bărbat din Soroca, reținut pentru o serie de furturi din locuințe în raionul Ialoveni

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, săvârșite în perioada ianuarie – iulie 2025.

Potrivit oamenilor legii, individul acționa ziua, atunci când proprietarii nu se aflau acasă. Acesta pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, Costești, Bardar, Ruseștii Noi și Ialoveni, prin forțarea ușilor sau a geamurilor, de unde sustrăgea în special bijuterii din aur și bani.

Prejudiciul total cauzat victimelor depășește suma de 80 000 de lei.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul a mai fost anterior condamnat pentru infracțiuni similare. De această dată, el și-a recunoscut integral vina.

Suspectul se află în arest preventiv pentru 30 de zile, iar pentru faptele comise riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani.