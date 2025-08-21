Bilețelul nespus – o campanie lansată de Centrul DACIA / VIDEO

Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA a lansat o campanie inedită de sensibilizare, intitulată Bilețelul nespus.

Un borcănaș transparent, simplu, dar plin de semnificații, a fost amplasat într-un spațiu public și aglomerat, însoțit de un mesaj emoționant: „Știm că nu este ușor să vorbești despre momente grele, dar povestea ta poate inspira schimbarea. Spune-ne, anonim, o experiență în care ți-au fost încălcate drepturile sau ai fost tratat/ă nedrept.”.

Scopul acestei inițiative este de a oferi oamenilor un loc sigur unde să-și lase, anonim, frământările, experiențele dureroase sau nedreptățile trăite. Fiecare bilet devine astfel o mărturie sinceră, un pas spre conștientizare și solidaritate.

Echipa DACIA a început deja să citească primele bilețele lăsate în borcănaș. Primul mesaj descoperit a fost unul puternic, sincer și emoționant, care ne amintește că durerea nu vine doar din ce trăim noi înșine, ci și din ceea ce provocăm, uneori fără să vrem celor care ne iubesc.

Prin această campanie, DACIA își propune să aducă în prim-plan realitățile ascunse ale comunității, să încurajeze oamenii să își împărtășească experiențele și să arate că niciun om nu este singur atunci când trece prin situații de nedreptate.