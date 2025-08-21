Satul Izvoare găzduiește Festivalul Republican al Folcloristei „Tatiana Gălușcă”

De către

Locuitorii satului Izvoare și oaspeții din întreaga țară sunt așteptați pe 24 august 2025 la Festivalul Republican al Folcloristei „Tatiana Gălușcă”, care va aduce pe scenă ansambluri folclorice, artiști consacrați și iubitori de tradiții.

Manifestarea culturală se desfășoară în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, inițiat de Guvernul Republicii Moldova, susținut de Ministerul Culturii și implementat de Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în parteneriat cu DGECTS Florești și Primăria satului Izvoare.

Programul artistic

Festivalul promite un spectacol de excepție, cuprinzând:

Deschiderea oficială a Festivalului

Parada ansamblurilor folclorice , acompaniată de Fanfara „Dumbrava”

Recitaluri muzicale susținute de artiști și ansambluri consacrate

Ceremonia de premiere a participanților

Invitați speciali în recital

Pe scena festivalului vor evolua nume sonore ale folclorului și artei populare:

Diamanta Paterau , interpretă de muzică populară și romanțe

Ansamblul „Ștefan Vodă” , condus de Tudor Ungureanu

Formația de dans popular „Hora Mare”, avându-i ca coordonatori pe Adriana Moisei și Denis Gînga

Evenimentul se anunță a fi o adevărată sărbătoare a folclorului autentic, oferind publicului ocazia de a redescoperi frumusețea cântecelor, dansurilor și tradițiilor strămoșești. Organizatorii invită cu drag toți doritorii să participe la această manifestare culturală, pentru a celebra împreună moștenirea folclorică și memoria folcloristei Tatiana Gălușcă.