Bărbat beat, amendat după ce a insultat polițiștii la Soroca

Pe 19 august 2025, un bărbat aflat în stare de ebrietate a provocat un conflict la domiciliul său, solicitând intervenția poliției. Ajunși la fața locului, polițiștii au fost insultati verbal, iar contravenientul nu s-a conformat cerințelor legale. În urma verificărilor, alcoolemia bărbatului a fost de 1,17 mg/l, conform analizatorului „Drager Alcotest 6810 RO”. Procesul-verbal întocmit de subofițerul de poliție a constatat faptele și a fost transmis instanței pentru examinare.

Judecătorul a confirmat vinovăția bărbatului pentru:

  • Nesubordonarea cu rea-voință a polițiștilor (art. 336 alin. 1 Cod Contravențional)

  • Ultragierea verbală a angajatului cu statut special (art. 353 alin. 1 Cod Contravențional)

Sancțiunea aplicată a fost amendă cumulată de 30 unități convenționale, echivalentul a 1.500 de lei. Instanța a ținut cont de recunoașterea vinovăției și de circumstanțele cauzei.

Poliția recomandă respectarea cerințelor legale și evitarea consumului de alcool în situații conflictuale pentru siguranța publică și prevenirea sancțiunilor.


