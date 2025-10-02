Parteneriate pentru viitorul artei și al educației artistice

La invitația doamnei Mariana Cibotari, directoarea Școlii de Arte din s. Hîjdieni, r. Glodeni, doamna Țurcanu Cristina, Șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, împreună cu domnul Vitalie Lozovan, directorul Școlii de Muzică pentru Copii din or. Drochia, au participat la evenimentul „Ziua Ușilor Deschise” organizat de Școala de Arte Hîjdieni.

În cadrul acestei ocazii a fost semnat Acordul de colaborare între Școala de Arte Hîjdieni și Școala de Muzică pentru Copii Drochia, un pas important în consolidarea legăturilor culturale și educaționale dintre instituții. Doamna Țurcanu a subliniat importanța acestor parteneriate pentru:

promovarea unui învățământ artistic de calitate;

stimularea mobilității artistice;

schimbul de experiență între cadrele didactice și elevi;

crearea de oportunități pentru afirmarea tinerilor talentați.

Evenimentul a fost îmbogățit de un spectacol susținut de foști absolvenți ai școlii, iar prezența oficialilor a adăugat o notă de solemnitate și recunoaștere a efortului întregii comunități artistice.

1 de 5

Instituțiile de învățământ artistic au o misiune deosebită: descoperirea și cultivarea talentelor tinerei generații, formarea caracterelor prin artă și păstrarea valorilor culturale ale comunității. Acestea nu sunt doar spații de educație, ci adevărate centre de inspirație și creativitate, pregătind tinerii să devină promotori ai culturii și identității naționale.

Se mizează pe o colaborare rodnică și frumoasă, cu rezultate remarcabile pentru viitorul copiilor și dezvoltarea continuă a artei și culturii în regiune.