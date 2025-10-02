Așa s-a votat la Zastânca: PAS peste ceilalți candidați

Scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 a confirmat în satul Zastânca o competiție electorală puternică între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Electoral Patriotic. Ambele formațiuni au reușit să mobilizeze un număr semnificativ de alegători, însă PAS s-a impus cu un avans de aproape 60 de voturi.

Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 319 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 260 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 92 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 79 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 37 voturi

Candidatul independent Andrei Năstase – 10 voturi

Alte partide și candidați independenți – sub 10 voturi fiecare

În Zastânca, PAS s-a clasat pe primul loc cu 319 sufragii, fiind urmat de Blocul Electoral Patriotic cu 260 de voturi. „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” au obținut scoruri semnificative pentru pozițiile următoare, însă competiția reală s-a desfășurat între primele două formațiuni. Rezultatele confirmă o polarizare a electoratului între opțiunea pro-europeană și cea de stânga, cu ecouri similare în multe alte sate din raion.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29