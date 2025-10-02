CNAS a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile vor fi procesate prin serviciul guvernamental (MPay), informează MOLDPRES.

Potrivit CNAS, este vorba de plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copilului, celor pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale, în valoare totală de 232,6 milioane de lei.

De asemenea, CNAS a îndemnat părinții, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii.

Persoanele care au nevoie de informații suplimentare pot suna la Centrul de Apel al CNAS: 022-257-777.

sursa: moldpres.md


