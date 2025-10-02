„Nunta de Aur – 50 de ani de căsnicie sărbătoriți la Muzeul Drochia” / GALERIE FOTO

Ieri ,1 octombrie ,în incinta IP Muzeul Drochia s-a desfășurat un eveniment cultural inedit Înscenarea Sărbătorii ,,NUNTA DE AUR „- 50 de ani de căsnicie ,dedicat Zilei Internaționale ale persoanelor vârstnice.

Rolurile principale au fost jucate de membrii Grupului de inițiativă ,,Ambasadorii Maturității”,iar nuntașii au fost discipolii Cercului ,,Canto ” ,profesor Dana Berezovschi ,Centrul de Creatie a Copiilor și muzeograful Svetlana Pintea împreună cu soțul Valeriu ,care au jucat rolul cumnaților.

Scena Sălii de Conferințe a fost transformată într-o adevărată ,,CASA MARE” a drochienilor,valorificându-se bunurile culturale din Sălile cu expoziții permanente : Sala de etnografie,Sala de textile de interior,Sala de obiecte de uz gospodăresc ale Muzeului Drochia .

Muzica ,dansul și voia bună a transformat acest eveniment cultural într-o adevărată sărbătoare a vârstnicilor,care s-au simțit bine alături de tânăra generație. Cadourile muzicale, surprizele și atmosfera incendiară au oferit publicului spectator un frumos prilej de a petrece util timpul în incinta instituției noasre muzeale alături de persoanele în etate și de mlădițele tinere care au învățat de la cei vârstici tradiții,obiceiuri , credințe populare și ritualuri legate de NUNTĂ.

Svetlana Pintea,
muzeograf al Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Drochia.


