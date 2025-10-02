Bibliotecarii din Soroca, informați despre prevenirea intoxicațiilor chimice în cadrul proiectul ANTIDOT

Recent, colaboratorii Bibliotecii Municipale „M. Sadoveanu” Soroca au participat la o sesiune de informare cu tema „Educație pentru siguranță: prevenirea intoxicațiilor chimice la copii și adolescenți”. Evenimentul a avut ca scop familiarizarea bibliotecarilor cu obiectivele și activitățile proiectului ANTIDOT, precum și cu materialele educaționale elaborate special pentru tineri.

În cadrul sesiunii, participanții au discutat despre pericolele intoxicațiilor chimice, măsurile de prevenție și rolul bibliotecii în transmiterea mesajelor de siguranță către comunitate. Bibliotecarii au aflat despre cauzele frecvente ale intoxicațiilor la copii și adolescenți, metode de recunoaștere a simptomelor și pașii de urmat în situații de risc, precum și tehnici interactive pentru promovarea mesajelor de prevenire.

De asemenea, s-au analizat modalitățile prin care informațiile proiectului pot fi integrate în activitățile obișnuite ale bibliotecii, cum ar fi ore informative, ateliere, cluburi și alte evenimente educaționale.

„Inițiativa ANTIDOT este realizată în parteneriat cu AO „Principii Sănătoase” și Compania Națională de Asigurări în Medicină, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare și responsabilitate privind utilizarea substanțelor chimice. Prin această etapă de formare, bibliotecarii devin promotori activi ai siguranței, pregătiți să transmită mesaje vitale de prevenție copiilor, adolescenților și părinților, consolidând astfel rolul bibliotecii ca spațiu de învățare și siguranță pentru întreaga comunitate”, a menționat Sofia Sîrbu, bibliotecar principal.