Tendințe agricole 2025

La nivel național, Republica Moldova își direcționează cea mai mare parte a suprafețelor cultivate către culturile tehnice. Datele arată că 44% (504 170 ha) din întreaga suprafață însămânțată este destinată floarei-soarelui, rapiței, soiei, sfeclei de zahăr sau tutunului.

Orientarea nu este întâmplătoare: culturile tehnice oferă, în condiții de respectare a tehnologiilor agricole, o marjă comercială mai ridicată comparativ cu culturile cerealiere clasice.

Pe locul doi, cu 38% (436 435 ha), se situează culturile de toamnă – grâu, secară și orz, fundamentale pentru securitatea alimentară și balanța comercială a țării. În schimb, culturile cerealiere de primăvară și leguminoasele – în mare parte porumb și orz de primăvară – ocupă 18% (206 538 ha) din suprafață.

Cea mai mare pondere a terenurilor dedicate culturilor tehnice se regăsește în raionul Briceni, unde acestea acoperă 61% (15 mii ha) din total. Zona are tradiție agricolă orientată spre diversificare, în special floarea-soarelui, rapiță și soia, care asigură exporturi competitive. În municipiul Chișinău, culturile tehnice reprezintă 56% din total, semn că și în proximitatea urbană agricultura se specializează în culturi cu valoare ridicată. Alte raioane nordice confirmă tendința: Ocnița și Râșcani cu câte 51% și Glodeni cu 50%. Astfel, nordul Moldovei concentrează suprafețele de culturi tehnice, devenind un pol al materiilor prime pentru industria uleiurilor vegetale și pentru export.

Culturile de toamnă (grâu, secară, orz) se concentrează în sudul țării. Lider absolut este Taraclia, cu 51% din suprafață, urmată de UTA Găgăuzia cu 49%, Basarabeasca cu 45% și Cantemir cu 44%. Sudul mizează astfel pe culturi tradiționale de toamnă, în special grâu, ceea ce îl face vulnerabil în anii secetoși.

La capitolul cerealiere de primăvară (porumb și orz de primăvară), lider este Căușeni, cu 11,8 mii hectare, adică 22% din suprafața raionului. Urmează Edineț, cu 10 741 hectare (26%). Dacă analizăm ponderea, nu doar suprafața absolută, remarcăm raioane centrale cu valori ridicate: Nisporeni (35%), Călărași (34%) și Strășeni (33%), însă suprafețele absolute sunt reduse, raionul fiind mic.

Situația din Căușeni este deosebită. Raionul a condus la suprafața însămânțată cu culturi de primăvară în acest an, însă experiența anilor precedenți arată riscuri. Porumbul, care domină culturile de primăvară, a fost adesea afectat de condiții climatice nefavorabile, reducând productivitatea și veniturile fermierilor.

Din punct de vedere economic, concentrarea excesivă pe această cultură într-o regiune vulnerabilă la secetă este riscantă pentru stabilitatea financiară a agricultorilor locali.

sursa: agrobook.md/