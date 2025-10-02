Cheltuielile Apă-Canal scad în 2025, dar pierderile de apă rămân uriașe – 33,8%

„Apă-Canal Chișinău” a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei), scrie bani.md.

Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, urmate de cheltuieli materiale de aproape 57 milioane lei, precum și costuri de întreținere și exploatare de circa 24,5 milioane lei.

Pentru serviciile furnizate, proiectul indică 299 milioane lei pentru apă potabilă, 195 milioane lei pentru servicii de canalizare și epurare, 9,3 milioane lei pentru energie termică, restul pentru apă tehnologică și alte activități.

Totodată, compania recunoaște pierderi masive pe rețea, 33,8% din volumul de apă captat nu ajunge la consumatori, fiind înregistrat ca pierdere tehnologică.

ANRE a publicat proiectul de hotărâre prin care stabilește cheltuielile de bază aferente activității reglementate de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către „Apă-Canal Chișinău”. Pentru anul 2025, acestea au fost aprobate la un nivel total de 10,8 milioane lei, structura fiind următoarea: cheltuieli materiale: 516,74 mii lei, servicii prestate de terți: 516,12 mii lei, retribuirea muncii: 9,39 milioane lei și cheltuieli administrative: 391,87 mii lei.