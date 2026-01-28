Atenție! În perioada 28-30 ianuarie, subdiviziunile teritoriale ale CNAS vor deservi cetățenii în intervalul de timp 09:00 – 15:00

Casa Națională de asigurări Sociale a Republicii Moildova anunță cetățenii că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și pentru a limita riscurile asociate deplasărilor în condiții dificile de circulație, deservirea cetățenilor în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale se va desfășura, în perioada 28–30 ianuarie 2026, după următorul program: 09:00 – 15:00

  Această măsură este temporară și are drept scop protejarea siguranței beneficiarilor și a angajaților CNAS.
 Vă mulțumim pentru înțelegere și vă îndemnăm să vă deplasați cu prudență

OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

