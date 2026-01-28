Manipulare despre relația Chișinău-Paris, după decizia Franței de a suspenda importul unor produse din afara UE

Site-ul Gândul.ro a publicat un articol în care se afirmă că relația dintre Chișinău și Paris ar fi „zguduită” după ce Franța a decis să suspende „importurile și vânzarea produselor fanion din Republica Moldova”. În realitate, decizia vizează toate statele din afara Uniunii Europene și se referă la produsele agroalimentare care conțin reziduuri provenite de la cinci substanțe active care nu sunt autorizate în R. Moldova de mai mulți ani. Nu există nicio dovadă că relația dintre Franța și R. Moldova ar fi fost „zguduită” ca urmare a deciziei.

Pe 26 ianuarie, Gandul.ro a publicat un articol intitulat „Se zguduie relația Chișinău – Paris? Franța suspendă importul și comercializarea produselor fanion din Republica Moldova”, în care se sugerează că decizia autorităților franceze ar fi îndreptată împotriva Republicii Moldova, „deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice”.

captură ecran, gandul.ro

Știrea a fost distribuită pe Facebook, fiind preluată și de alte site-uri. De ocazie au profitat și unele surse pro-Kremlin, care au dezinformat că Franța va interzice importul mai multor produse din R. Moldova și că „Macron nu are nevoie de merele suculente ale Maiei Sandu”. Au dezinformat cu intenție și unele conturi de pe rețelele de socializare.

captură ecran, Нетипичная Mолдова NEWS

Ce presupune decizia?

Autoritățile de la Paris au anunțat că, începând cu 8 februarie 2026, Franța „va suspenda oficial importul și comercializarea pe teritoriul său a anumitor produse alimentare provenite din afara UE, dacă acestea conțin reziduuri detectabile provenite de la cinci substanțe active neaprobate în UE”.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova (MAIA), măsura de urgență se aplică produselor proaspete și procesate originare din afara spațiului comunitar, inclusiv mere, pere, gutui, caise, cireșe (dulci), piersici, prune, struguri de masă, struguri pentru vin, coacăze negre, căpșuni, roșii, vinete, varză de Bruxelles, fasole nepăstăiată, mazăre nepăstăiată, ciuperci champignon, cartofi, ardei, pepeni, salată verde, soia, orz, ovăz, secară, grâu, miere și alte produse apicole, dacă sunt identificate reziduuri de carbendazim (inclusiv în amestec cu benomil), tiofanat-metil, glufosinat sau mancozeb (lista integrală – AICI).

Decizia se bazează pe un ordin emis de Guvernul Franței la începutul anului 2026 și notificat Organizației Mondiale a Comerțului la 9 ianuarie, fiind justificată prin necesitatea protejării sănătății publice – menționează MAIA într-un comunicat publicat la 26 ianuarie.

Substanțele vizate nu sunt autorizate în R. Moldova

Ministerul precizează că „substanțele active menționate în notificarea autorităților franceze au fost excluse anterior din Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților din Republica Moldova, iar termenele-limită pentru comercializare și utilizare au fost: până în anul 2017 pentru carbendazim (inclusiv amestecul cu benomil), 20 septembrie 2020 pentru glufosinat, 30 octombrie 2022 pentru tiofanat-metil și 31 august 2022 pentru mancozeb.

Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților conține lista oficială a produselor și substanțelor active permise pentru utilizare în agricultură. Asta înseamnă că în R. Moldova substanțele active menționate în decizia autorităților franceze nu sunt autorizate pentru utilizare, nu pot fi importate, comercializate sau aplicate legal.

Vor fi afectați exportatorii din R. Moldova?

Dacă cei care vor să exporte produse agroalimentare în Franța nu vor respecta noile reguli impuse de autoritățile franceze, atunci da.

Cu alte cuvinte, decizia autorităților franceze nu este inevitabilă, nu vizează toate exporturile din R. Moldova, iar impactul va fi condiționat și limitat. De asemenea, decizia nu este o acțiune dușmănoasă la adresa Chișinăului, ci se aplică în mod egal tuturor statelor non-UE.

MAIA recomandă exportatorilor și comercianților care intenționează să livreze produse în Franța să verifice cu maximă rigurozitate conformitatea acestora, inclusiv prin testarea prezenței reziduurilor de substanțe active interzise: „Monitorizarea atentă a lanțului de aprovizionare este esențială pentru a preveni blocajele la frontieră sau retragerea produselor de la comercializare după intrarea în vigoare a măsurii, în februarie 2026”.

Partener comercial al R. Moldova

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Franța este pe locul șapte în clasamentul celor mai importanți parteneri comerciali ai R. Moldova din Uniunea Europeană.

În 2024, valoarea comerțului bilateral a atins 260,4 milioane dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023. ​​Comparativ, în 2017 schimburile comerciale însumau 163,5 milioane dolari, ceea ce arată o evoluție stabilă și continuă a relațiilor economice dintre cele două state.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md