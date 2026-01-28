Obiectiv: identificarea copiilor romi care nu merg la grădiniță sau școală

 Problema școlarizării romilor a fost discutată în cadrul proiectului „Viitor Conectat: Împuternicirea comunităților rome prin programul Digital Start și promovarea  siguranței și încrederii online ForGoodConnections”, finanțat printr-un grant oferit de Institute of War and Peace Reporting cu sprijinul Guvernului Regatului Unit și implementat de Primăria Soroca în susținerea romilor.

La ședința online, în cadrul căreia s-a discutat problema școlarizării romilor au participat primarul de Soroca, Lilia Pilipețchi, specialiștii primăriei, mediatorii comunitari romi, directorii instituțiilor de învățământ și reprezentanții Ministerului Educației și Cercerării, reprezentanții UNICEF și finanțatorii proiectului, informează Serviciul de presă al primăriei Soroca. În urma discuțiilor s-a decis ca mediatorii comunitari romi să identifice copiii romi, care din diferite motive nu merg la grădiniță sau școală. Precizăm ca în mun. Soroca, merg la școală 72 de elevi romi. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)


