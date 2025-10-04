Așa s-a votat la Vanțina: Blocul Electoral Patriotic întrece PAS

Duminică, 28 septembrie 2025, alegătorii din satul Vanțina și-au exprimat opțiunile în cadrul alegerilor parlamentare. Scrutinul local a arătat o competiție interesantă, în care primele două forțe politice au dominat clasamentul, dar cu o diferență clară între ele.

Conform datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor se prezintă astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic42 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)30 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”10 voturi

  • Partidul „Partidul Nostru”9 voturi

În Vanțina, Blocul Electoral Patriotic s-a impus cu 42 de voturi, depășind PAS, care a acumulat 30 de voturi. Următoarele locuri au revenit formațiunilor Democrația Acasă (10 voturi) și Partidul Nostru (9 voturi), în timp ce Blocul Alternativa a strâns un singur vot.

Astfel, configurația electorală arată o preferință mai accentuată a localnicilor pentru Blocul Patriotic, deși PAS rămâne o forță competitivă și prezentă.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


