Așa s-a votat la Lugovoe: Blocul Electoral Patriotic mai sus ca PAS

De către
OdN
-
0
84

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, alegătorii din Lugovoe și-au făcut auzită vocea, iar rezultatele arată o luptă strânsă între primele două formațiuni politice. Deși prezența la vot a fost mai redusă comparativ cu alte localități, ierarhia partidelor reflectă tendințele generale din raion.

Conform datelor oficiale furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost obținute de:

  • Blocul Electoral Patriotic26 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)12 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”10 voturi

În Lugovoe, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 26 de voturi, depășind PAS, care s-a clasat pe locul doi cu 12 voturi. Partidul Democrația Acasă a reușit să strângă 10 voturi, în timp ce Partidul Nostru a obținut doar 5 voturi.

Rezultatul confirmă preferința electoratului local pentru Blocul Patriotic, dar și menținerea PAS și a altor formațiuni în competiția politică, chiar dacă la o distanță vizibilă.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

