Așa s-a votat la Lugovoe: Blocul Electoral Patriotic mai sus ca PAS

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, alegătorii din Lugovoe și-au făcut auzită vocea, iar rezultatele arată o luptă strânsă între primele două formațiuni politice. Deși prezența la vot a fost mai redusă comparativ cu alte localități, ierarhia partidelor reflectă tendințele generale din raion.

Conform datelor oficiale furnizate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost obținute de:

Blocul Electoral Patriotic – 26 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 12 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 10 voturi

În Lugovoe, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 26 de voturi, depășind PAS, care s-a clasat pe locul doi cu 12 voturi. Partidul Democrația Acasă a reușit să strângă 10 voturi, în timp ce Partidul Nostru a obținut doar 5 voturi.

Rezultatul confirmă preferința electoratului local pentru Blocul Patriotic, dar și menținerea PAS și a altor formațiuni în competiția politică, chiar dacă la o distanță vizibilă.