Stop colectărilor de bani de Ziua Profesorului: Apelul autorităților

În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a lansat un apel către părinți și cadrele didactice să renunțe la practica colectării banilor cu prilejul acestei sărbători.

Șeful MEC a încurajat cetățenii să raporteze aceste cazuri, în special la CNA, transmite stiri.md cu referire la realitatea.md