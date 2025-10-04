Așa s-a votat la Rublenița Nouă: Blocul Electoral Patriotic pe primul loc

De către

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii din Rublenița Nouă și-au exprimat opțiunile electorale, iar rezultatele arată o competiție dominată de Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Potrivit datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

Blocul Electoral Patriotic – 35 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 13 voturi

În Rublenița Nouă, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 35 de voturi, detașându-se de PAS, care a acumulat 13 voturi. Următoarele formațiuni au avut scoruri modeste: Democrația Acasă – 4 voturi, Blocul Alternativa – 4 voturi și Partidul Nostru – 6 voturi.

Aceste rezultate confirmă sprijinul consistent al satului pentru Blocul Patriotic, dar și menținerea PAS în topul preferințelor alegătorilor.