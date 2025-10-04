Așa s-a votat la Rublenița Nouă: Blocul Electoral Patriotic pe primul loc

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, locuitorii din Rublenița Nouă și-au exprimat opțiunile electorale, iar rezultatele arată o competiție dominată de Blocul Electoral Patriotic, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). 

Potrivit datelor oficiale publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația voturilor este următoarea:

  • Blocul Electoral Patriotic35 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)13 voturi

În Rublenița Nouă, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 35 de voturi, detașându-se de PAS, care a acumulat 13 voturi. Următoarele formațiuni au avut scoruri modeste: Democrația Acasă – 4 voturi, Blocul Alternativa – 4 voturi și Partidul Nostru – 6 voturi.

Aceste rezultate confirmă sprijinul consistent al satului pentru Blocul Patriotic, dar și menținerea PAS în topul preferințelor alegătorilor.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

