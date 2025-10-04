Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic

De către

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au avut o participare modestă în satul Slobozia-Nouă, unde opțiunile politice ale alegătorilor au fost distribuite în special între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Conform datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au fost următoarele:

Blocul Electoral Patriotic – 42 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 16 voturi

– Blocul Electoral „Alternativa” – 12 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 8 voturi

În Slobozia Nouă, Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe primul loc cu 42 de voturi, urmat de Blocul „Alternativa” (12 voturi) și PAS (16 voturi). Celelalte partide și candidați au obținut rezultate reduse, semnalând o competiție concentrată între principalele două blocuri electorale și PAS.

Astfel, satul se aliniază tendinței generale din raion, unde Blocul Patriotic se menține printre preferințele alegătorilor, deși diferențele nu sunt la fel de mari ca în alte localități.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29