Așa s-a votat la Slobozia-Nouă: oamenii au dat prioritate Blocului Electoral Patriotic

De către
OdN
-
0
68

Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au avut o participare modestă în satul Slobozia-Nouă, unde opțiunile politice ale alegătorilor au fost distribuite în special între Blocul Electoral Patriotic și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Conform datelor publicate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, rezultatele au fost următoarele:

  • Blocul Electoral Patriotic42 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)16 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”12 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”8 voturi

În Slobozia Nouă, Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe primul loc cu 42 de voturi, urmat de Blocul „Alternativa” (12 voturi) și PAS (16 voturi). Celelalte partide și candidați au obținut rezultate reduse, semnalând o competiție concentrată între principalele două blocuri electorale și PAS.

Astfel, satul se aliniază tendinței generale din raion, unde Blocul Patriotic se menține printre preferințele alegătorilor, deși diferențele nu sunt la fel de mari ca în alte localități.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentAșa s-a votat la Rublenița Nouă: Blocul Electoral Patriotic pe primul loc
Articolul următorIaurt fermentat cu furnici servit ca delicatesă într-un restaurant de lux
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.