Așa s-a votat la Voloave: PAS a câștigat Blocul Electoral Patriotic cu doar un vot

Locuitorii din satul Voloave și-au exprimat votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, scrutin care a reflectat preferințele electoratului local și a arătat o competiție foarte strânsă pentru primul loc. Două formațiuni au mers „umăr la umăr”, fiind despărțite de doar un vot.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, situația se prezintă astfel:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 116 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 115 voturi

Partidul „Democrația Acasă” – 32 voturi

Partidul „Partidul Nostru” – 32 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 18 voturi

În Voloave, PAS a reușit să câștige la limită, cu doar un vot în fața Blocului Electoral Patriotic. Ambele formațiuni s-au situat net deasupra celorlalți concurenți, demonstrând polarizarea electoratului local. Pe locul trei s-au clasat la egalitate Partidul Nostru și Democrația Acasă, fiecare cu 32 de voturi, iar Blocul Alternativa a obținut 18 voturi.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29