Ploi și cer variabil în Soroca pe 4 octombrie

De către
OdN
-
0
31

Sâmbătă, 4 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu ploi și cer variabil. Temperaturile se mențin moderate, dar precipitațiile vor marca cea mai mare parte a zilei.

Prognoza meteo pentru Soroca anunță ploi pe parcursul zilei, cu temperaturi cuprinse între +9°C și +12°C. Vântul va sufla moderat dimineața, urmând să se mai liniștească spre seară, iar presiunea atmosferică va înregistra scăderi ușoare.

După o zi ploioasă, seara aduce o schimbare de atmosferă: cerul va deveni parțial noros, fără precipitații, iar temperaturile se vor menține plăcute, în jur de +11°C.

Ziua de sâmbătă în Soroca va fi dominată de ploi și umiditate ridicată, însă spre seară vremea va deveni mai stabilă. Locuitorii sunt sfătuiți să fie pregătiți cu umbrele și haine adecvate dimineața și în timpul zilei, dar să profite de condițiile mai prietenoase de seară.


Articolul precedent„Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS?
Articolul următorAșa s-a votat la Voloave: PAS a câștigat Blocul Electoral Patriotic cu doar un vot
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.