Ploi și cer variabil în Soroca pe 4 octombrie

Sâmbătă, 4 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu ploi și cer variabil. Temperaturile se mențin moderate, dar precipitațiile vor marca cea mai mare parte a zilei.

Prognoza meteo pentru Soroca anunță ploi pe parcursul zilei, cu temperaturi cuprinse între +9°C și +12°C. Vântul va sufla moderat dimineața, urmând să se mai liniștească spre seară, iar presiunea atmosferică va înregistra scăderi ușoare.

După o zi ploioasă, seara aduce o schimbare de atmosferă: cerul va deveni parțial noros, fără precipitații, iar temperaturile se vor menține plăcute, în jur de +11°C.

Ziua de sâmbătă în Soroca va fi dominată de ploi și umiditate ridicată, însă spre seară vremea va deveni mai stabilă. Locuitorii sunt sfătuiți să fie pregătiți cu umbrele și haine adecvate dimineața și în timpul zilei, dar să profite de condițiile mai prietenoase de seară.